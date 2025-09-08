ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Държавата остави Ники от Калофер без лечение
Мускулната дистрофия тип Дюшен поразява 1 на всеки 3500 момчета, като обикновено диагнозата се поставя до 5-годишна възраст.
С напредване на болестта пациентите постепенно губят способност да се движат и на по-късен етап се нуждаят от специални апарати за подпомагане на дишането.
"Когато Николай изпадна в състояние, в което не можеше да диша самостоятелно, беше в болница няколко месеца. Родителите ми успяха с помощта на приятели и чрез кампания да съберат пари, за да купят първия апарат, който му спаси живота,“ разказва Елена Денева, сестра на 20-годишния Николай Божиков от Калофер, диагностициран с болестта още преди да навърши две години, цитирана от Господари на ефира.
В момента Здравната каса покрива разходите за дихателни апарати само за непълнолетни пациенти. Проблемът е, че често нуждата от тези апарати се появява след навършване на 18 години, когато семействата са принудени да финансират покупката сами.
Последният апарат за Николай струва 26 000 лева, като средствата са събрани чрез дарителски кампании и помощ от близки.
Това е особено важно, защото дихателната недостатъчност и честите инфекции са основната причина за смърт сред хората с тази болест. Поради липсата на адекватно лечение у нас пациентите живеят почти два пъти по-кратко, отколкото в страни с добре организирана система за грижа. В България в момента има около 150 души, диагностицирани с Дюшен.
От НЗОК обясняват, че не могат да покриват разходите, защото нито апаратите, нито диагнозата са включени в задължителните списъци за финансиране. Заявления за включване могат да подават лекарски и пациентски организации, както и определени медицински специалисти.
"В случай че в НЗОК постъпят такива предложения, те ще бъдат разгледани от създадената експертна комисия,“ посочват от касата.
Въпреки многократните настоявания от лекари и пациенти, досега не е намерено решение.
За да се привлече вниманието към проблема, днес в небето бяха пуснати 100 червени балона – символ на надеждата и нуждата тези хора да бъдат забелязани.
Семействата на пациентите настояват институциите спешно да преразгледат правилата, за да могат болните да получат шанс за по-дълъг и по-пълноценен живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: