© Фокус виж галерията Чужди арбористи събраха семена от дървесни видове в Рила планина за обогатяване на живи колекции в Северна Европа, предаде "Фокус“. Природен парк "Рилски манастир“ беше посетен от специалисти от Северния арборетумен комитет (Nordic Arboretum Committee – NAC), които събраха семена от характерни дървесни видове, с цел обогатяване на живи колекции в арборетуми и ботанически градини в Северна Европа.



Работата на терен е осъществена по маршрута Кирилова поляна – Сухото езеро, като дейностите са извършени в съответствие с разрешителните режими на територията и при съблюдаване на правилата за опазване на природата.



Арборетумите – малко по-малко познат термин за някои – са специализирани ботанически градини, които се фокусират върху дървесни и храстови видове. Те служат като места за научни изследвания, образователни дейности и представяне на биоразнообразието пред широка публика.



След приключване на теренната работа, гостите са посетили и Рилския манастир – един от най-знаковите културни и духовни обекти в България.



"Богатото растително разнообразие на парка привлича вниманието на международни изследователски екипи и доказва важността на опазването на природните ресурси не само на местно, но и на глобално ниво“, посочиха от Парковата дирекция.