|Дървета от Рила обогатяват ботанически градини в Европа
Работата на терен е осъществена по маршрута Кирилова поляна – Сухото езеро, като дейностите са извършени в съответствие с разрешителните режими на територията и при съблюдаване на правилата за опазване на природата.
Арборетумите – малко по-малко познат термин за някои – са специализирани ботанически градини, които се фокусират върху дървесни и храстови видове. Те служат като места за научни изследвания, образователни дейности и представяне на биоразнообразието пред широка публика.
След приключване на теренната работа, гостите са посетили и Рилския манастир – един от най-знаковите културни и духовни обекти в България.
"Богатото растително разнообразие на парка привлича вниманието на международни изследователски екипи и доказва важността на опазването на природните ресурси не само на местно, но и на глобално ниво“, посочиха от Парковата дирекция.
