ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дългогодишен научен директор на NASA идва в Бълария
Проф. Цурбухен, който ще изнесе лекция на събитието, е първият швейцарец, удостоен с престижната награда AIAA von Braun Award – за изключителен принос в ръководството на космически програми. В NASA той ръководи ключови мисии като космическия телескоп "Джеймс Уеб“ и марсохода Perseverance и е най-дълго заемалият поста на научен директор на Американската космическа агенция. Той е създател на ETH Zurich Space, нов център в университета ETH, включващ специална магистърска програма "Space Systems“, която има амбицията да стане една от най-силните в света. Центърът си сътрудничи активно с ESA (Европейската космическа агенция) и индустрията.
Още много водещи имена в сектора пристигат в България за участие в GAIA 2025. Сред тях са учени и експерти от световни институции, сред които Google Research и Масачузетският технологичен институт (MIT). Събитието ще представи най-новите постижения в областта на изкуствения интелект, геопространствените науки, климатичните изследвания и наблюдението на Земята, като ще създаде платформа за международен обмен на знания и сътрудничество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: