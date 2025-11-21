ЗАРЕЖДАНЕ...
Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Хемус"
©
В същия период ще се обновява и маркировката на първокласния път I-8 в района на Нови хан, от 89-и до 103-и км.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още от категорията
/
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в България заради нерегулирани кантари
10:05
Башар Рахал: Писна ми да се боря с количката и абсурдните тротоари, потънали в боклук! Става все по-зле
20.11
12,2% от материалите, използвани в ЕС, са от рециклирани такива. България е доста назад в класацията
20.11
Цончо Ганев в Сиан: България има исторически шанс да стане ключов логистичен център между Европа и Азия
19.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Оранжеви кодове за утре няма да има, но предупреждение от първа степен ще е в сила за Централна и Източна България
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.