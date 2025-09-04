Дрифтаджии пребиха шефа на полицията в Русе

© Анонс Директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин. Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул.“Мостова“ и бул.“Придунавски“.



По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.



Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.



В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.



Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация на "Русе Медиа" от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.