Този бюджет е една добра основа, върху която разчитам, че през следващата година ще направи реформа в държавното обществено осигуряване. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев по време на дебата в пленарна зала за бюджетите на НЗОК и ДОО. 

Народните представители днес ще гласуват на първо четене двата бюджета, а утре план-сметката на държавата. 

"Промените не гонят инвеститорите, не гонят бизнеса- такива са правилата, защото така е в цял свят. Отидете в някоя друга държава, където да имате данъци, каквито има в България- такъв данъчен рай. Високите осигуровки не влияят на инвеститорите", защити Стойнев бюджета.