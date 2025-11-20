Драгомир Стойнев по време на дебата в пленарна зала за бюджетите на НЗОК и ДОО.
Народните представители днес ще гласуват на първо четене двата бюджета, а утре план-сметката на държавата.
"Промените не гонят инвеститорите, не гонят бизнеса- такива са правилата, защото така е в цял свят. Отидете в някоя друга държава, където да имате данъци, каквито има в България- такъв данъчен рай. Високите осигуровки не влияят на инвеститорите", защити Стойнев бюджета.
