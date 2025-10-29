ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драгомир Стойнев: Киселова отстъпи, за да гарантира обществената стабилност
Социалистът призна, че ще бъде платена цена, но тя ще е партийна, а не национална. "Поставихме държавния пред партийния интерес. Вярвам, че ако не днес, то утре партията ни ще го разбере. Цената ще е лична обаче за Наталия Киселова. Един достоен професионалист, един широко скроен и стоящ близо до хората човек, един диалогичен политик, отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност", подчерта Стойнев.
Той припомни, че Наталия Киселова е поела и лична отговорност да отхвърли опита процесът по присъединяване към еврозоната да бъде забавен или отложен. "Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много "врели и кипели“ дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим", изтъкна председателят на парламентарната група на левицата.
"Очакват ни предизвикателства и БСП, като най-старата и демократична партия в тази държава, показа, че е на нивото на изискванията, които реалността представя пред държавата ни", завърши Драгомир Стойнев.
