Драгомир Стойнев: Киселова отстъпи, за да гарантира обществената стабилност

© "Новината от днес е, че няма да има предсрочни парламентарни избори. Точно преди влизането в еврозоната, преди приемането на държавния бюджет, страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежкото решение Наталия Киселова да се оттегли от поста председател на Народното събрание и да приемем принципа на ротация", заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев от парламентарната трибуна.



Социалистът призна, че ще бъде платена цена, но тя ще е партийна, а не национална. "Поставихме държавния пред партийния интерес. Вярвам, че ако не днес, то утре партията ни ще го разбере. Цената ще е лична обаче за Наталия Киселова. Един достоен професионалист, един широко скроен и стоящ близо до хората човек, един диалогичен политик, отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност", подчерта Стойнев.



Той припомни, че Наталия Киселова е поела и лична отговорност да отхвърли опита процесът по присъединяване към еврозоната да бъде забавен или отложен. "Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много "врели и кипели“ дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим", изтъкна председателят на парламентарната група на левицата.



"Очакват ни предизвикателства и БСП, като най-старата и демократична партия в тази държава, показа, че е на нивото на изискванията, които реалността представя пред държавата ни", завърши Драгомир Стойнев.