Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Драгомир Стойнев: Киселова отстъпи, за да гарантира обществената стабилност
Автор: Ваня Кузманова 12:32Коментари (0)54
©
"Новината от днес е, че няма да има предсрочни парламентарни избори. Точно преди влизането в еврозоната, преди приемането на държавния бюджет, страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежкото решение Наталия Киселова да се оттегли от поста председател на Народното събрание и да приемем принципа на ротация", заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев от парламентарната трибуна.

Социалистът призна, че ще бъде платена цена, но тя ще е партийна, а не национална. "Поставихме държавния пред партийния интерес. Вярвам, че ако не днес, то утре партията ни ще го разбере. Цената ще е лична обаче за Наталия Киселова. Един достоен професионалист, един широко скроен и стоящ близо до хората човек, един диалогичен политик, отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност", подчерта Стойнев.

Той припомни, че Наталия Киселова е поела и лична отговорност да отхвърли опита процесът по присъединяване към еврозоната да бъде забавен или отложен. "Един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много "врели и кипели“ дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. Това е достатъчно, за да ѝ благодарим", изтъкна председателят на парламентарната група на левицата.

"Очакват ни предизвикателства и БСП, като най-старата и демократична партия в тази държава, показа, че е на нивото на изискванията, които реалността представя пред държавата ни", завърши Драгомир Стойнев.

Още по темата: общо новини по темата: 1662
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
29.10.2025 »
28.10.2025 »
28.10.2025 »
предишна страница [ 1/277 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Ураганът "Мелиса" връхлита Карибско море
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: