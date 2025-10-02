ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драгомир Стойнев: Хубаво е, че имаме правителство, което решава проблемите на гражданите
По думите му желанието им е днес и на второ четене да бъдат приети промените в бюджета, така че хората от Плевен да усетят, че проблемите им започват да се решават.
"Хубаво е, че имаме коректни ангажименти и те се изпълняват - показвам как това се прави и ще започнат ремонтните дейности, така че българските граждани да бъдат спокойни", допълни той.
Относно предстоящото гласуване за ръководства на службите, Стойнев посочи: "Позицията на БСП е ясна - когато институциите не си говорят, когато има блокаж на националната сигурност - трябва да се намеси българският парламент. При положение, че президентът и Министерският съвет не могат да се разберат кои да бъдат ръководните органи на тези служби, българският парламент да си влезе във функциите", каза още той.
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
