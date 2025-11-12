Сподели close
Призоваваме работодателите да присъстват утре на Тристранния съвет. Хубаво би било да се възобнови диалогът. Не че не може бюджетът да бъде внесен и без решение на съвета за тристранно сътрудничество, но това е консултативен орган, важен орган. Това заяви пред медиите председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев по отношение на Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус". 

"Трудно е да се направят генерални промени", обясни той и допълни, че желанието на БСП е всички участници да участват в съвета за тристранно сътрудничество. ние

"Нека не забравяме, че работодателите преди да бъдат успешни работодатели, най-вероятно са били работници. Някой трябва да защитава интереса на работниците", коментира още той.

"Има сериозна социална политика в този бюджет и аз искам да благодаря и на ГЕРБ, и на ИТН, че на този етап е изключително важно да се възстановява справедливостта и да се защитава интереса на работниците, допълни Стойнев и категорично, че темата за увеличението ДДС никога не е стояла пред БСП.

"Ние сме настоявали за намаляване на ДДС касаещо лекарствата, учебниците, социалните услуги". 

Председателят на БСП сподели, че според него някои бонуси в държавната  администрация са "скандални". 

"Ако ще правим истински реформи защо не погледнем социално осигурителната политика. БСП е готова да направи тази реформа - социалното подпомагане да бъде откъснато от осигурителната система. Това е тежко и трудно, но е необходимо", каза още Драгомир Стойнев.