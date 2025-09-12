ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме чакат!
Той даде изключително кратък коментар. "Благодаря за подкрепата, надявам се да видя семейството си. Варненци ме чакат", каза Коцев.
Припомняме, че защитата му поиска той да бъде освободен. До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново са се събрали хора в подкрепа на варненския кмет.
