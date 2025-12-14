ЗАРЕЖДАНЕ...
Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос"
Екипите вече са на борда на танкера, съобщава Maritime.bg
Извършва се опит за възстановяване работата на котвеното устройство на танкера, за да бъде вдигната дясната котва на кораба.
За изтеглянето на танкера държавата е осигурила до 1,2 млн. лева.
Транспортното министерство: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по план и без забавяне
12.12
Рибар за танкера "Kairos": Турците с някакви влекачи, тъпър-тъпър оставят го тук, "аре България да се оправя"
08.12
МО: Вертолет "Пантер" ще достави на екипажа на танкера "Кайрос" хранителни провизии и комуникационни средства
07.12
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Храната е развалена. Животът ни вече е застрашен
06.12
Екипажът на танкера край Ахтопол не иска да бъде евакуиран, разполагат с храна и вода за няколко дни
06.12
Надежда Йорданова: Ще върнем мандата
21:46 / 13.12.2025
Вежди Рашидов: Тези, които искаха оставка на правителството, те щ...
20:04 / 13.12.2025
Ескперти: Еврото ще дойде в България, но цените ще се повишат. Ня...
19:19 / 13.12.2025
