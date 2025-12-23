Цанко Бачийски е определен за председател на Агенцията за ядрено регулиране. Информацията съобщиха от правителствената информационна служба.Правителството прие решение за определяне на председател на Агенцията за ядрено регулиране. Кабинетът определи Цанко Бачийски за председател на Агенцията за втори мандат, считано от 23.12. 2025 година.Припомяме, че Бачийски беше назначен за председател на АЯР през декемри 2020 г.