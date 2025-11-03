Новини
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:56
Първият проект на държавния бюджет в евро все още не е окончателно приет, но вече предизвиква сериозно напрежение между държавата и бизнеса. Това заяви председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев в интервю за bTV.

Според него България е на прага на икономическа стагнация и без спешни реформи страната рискува да поеме по "румънския сценарий“ – комбинация от висока инфлация, растящ дълг и ниска производителност.

"Последните 4-5 години държавата е под влиянието на много силен популизъм, който вече изповядват абсолютно всички партии. Неувереността в стабилността на управляващата коалиция ги кара да поемат ангажименти към синдикати и радикални леви организации, чиито идеи не са добри за икономиката“, заяви Домусчиев.

По думите му държавната администрация продължава да расте, без да показва по-висока продуктивност, докато заплатите в публичния сектор изпреварват тези в частния.

"Да виждате някъде реформи? Администрацията се увеличава, ние им плащаме заплатите. В момента един служител в администрацията взима повече от един частен служител“, посочи председателят на КРИБ.

Той определи идеята за увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта като "икономически вредна“, тъй като това ще натовари бизнеса, ще повиши себестойността на продукцията и ще създаде нов натиск върху инфлацията.

"Това е допълнителен разход за всяка фирма и всеки работещ. Хората ще получават 2% по-малко, а работодателите ще плащат повече. Това убива конкурентоспособността“, заяви Домусчиев.

Домусчиев предупреди, че подобна политика може да доведе до ръст на външния дълг и до понижаване на икономическия рейтинг на страната:

"Вървим към румънския сценарий – увеличаване на инфлацията, външните заеми и дълга на България. Това са неща, които убиват държавата и рейтинга ѝ. Един ден нашите деца ще плащат тези дългове.“

Той допълни, че липсата на структурни промени и преразходът в държавния сектор задушават реалната икономика:

"Наливат се милиарди в държавни предприятия, вместо в проекти, които създават продукция. Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ, при положение че частни компании чакат възможност да инвестират.“

Бизнес лидерът очерта и по-широк контекст – трудното положение на европейската икономика.

"Европа е в нокдаун – в менгеме между САЩ и Китай. Ние нямаме капиталите и потенциала на Западна Европа да издържим. Българската индустрия ще бъде под силен натиск“, предупреди Домусчиев.

Според него 2026 година ще бъде трудна, с минимален ръст на икономиката и ограничени възможности за растеж на износа.

Домусчиев призова управляващите да проявят политически кураж и да спрат популистките решения:

"Необходимо е разум в правенето на бюджета, спиране на ръста на заплатите в обществения сектор и реални реформи. Ако се върнем към консервативна политика и ефективно управление, парите ще се намерят.“

В заключение председателят на КРИБ подчерта, че българският бизнес плаща вече конкурентни заплати и привлича чужди специалисти, но липсата на дигитализация и ефективност в администрацията продължава да пречи на инвестициите:

"Всички компании инвестират в изкуствен интелект и роботизация, докато държавата дори не говори за това. Изтървахме момента да стимулираме иновациите и индустрията. Ако не се променим, ще изостанем безвъзвратно.“

Точно така! Частникът чака да инвестира в БДЖ, разбирай, чака и от тук да налапа едни милиони за сметка на народа! На времето унищожиха държавният автобусен транспорт и приватизираха автогарите. Сега няма нито едното, нито другото или ако го има е калпаво и гадно. Така целенасочено се унищожи БДЖ и сега частникът чака лъвския пай! Междудругото последните влакови катастрофи са все с частни влакове....Ами ако тенденцията продължи и с пътническите?
0
 
 
Какво му давате поле за изява на този крадец? Колко осигуровки е платил, колко данъци в България? Всички негови фирми са регистрирани в САЩ и офшорни зони, тук не е дал и лев, но акъл дава. Бизнесмен на приватизацията, крадец! Ще взима повече пари, работи повече, повече е учил, по-голям капацитет и КПД!!! Какво трябва да е положението - пълнач на бензиностанция да взима повече от чиновник, учител, преподавател в университет, лекар, съдебен служител?!?!?!? Яж си кренвиршите в Делиормана, Кирчо!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
