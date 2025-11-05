Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказано вредни последици
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:36Коментари (5)34
©
Според бизнесмена Кирил Домусчиев повишаването на данъка върху дивидентите ще убие иновациите и предприемачеството в България. Такова мнение изрази в пореден текст в своята страница във фейсбук.

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправда удвояването на данъка върху дивидентите с борба срещу сивата икономика. Като човек от реалния бизнес и дългогодишен предприемач, искам да кажа три неща по този въпрос.

"Твърдението е статистически и логически невярно", пише Домусчиев и продължава:

"Няма никаква статистически значима корелация между размера на данъка върху дивидентите и нивото на сивата икономика в държавите от Източна Европа. Тези страни споделят сходни икономически проблеми и институционални дефицити, а данните показват, че промените в данъка дивидент не оказват съществено влияние върху сивия сектор.

Сравненията с Франция или Германия са напълно неуместни – когато БСП изградят институции, подобни на френските или немските, тогава могат да правят подобни аналогии.

"Казано накратко – твърдението на депутата Стойнев е просто невярно като данни.

В реалния живот "сивите“ пари или изобщо не минават през официална фактура, или се изтеглят под формата на възнаграждения на управителите и директорите, при което се плащат общо между 10% и 11% данъци и осигуровки.

Това е публично известно и видно от данните на НАП – просто трябва политическа воля за контрол, а не нови данъци. Повишаването на данъка върху дивидентите няма да изсветли икономиката – напротив, ще я вкара още по-дълбоко в сянка.

"Прогнозните приходи от данъка дивидент за 2025 година са 174 милиона лева – сума, която ясно показва колко млад е българският капитализъм и колко ограничени са все още възможностите на родните компании.

Дори при фантастичните прогнози на БСП за 340 милиона лева през 2026 г. (които едва ли ще се случат – по-вероятно е приходите да намалеят), ефектът върху бюджета ще е минимален. На фона на очакван дефицит над 8 милиарда лева – това е капка в морето.

Самият Румен Овчаров – дългогодишен член на БСП – каза ясно: именно понижаването на данъците доведе до изсветляване на икономиката в миналото. Днес БСП използва същия аргумент, за да ги повиши. Това е откровен парадокс.

"Когато предприемачите не могат свободно да изтеглят печалбите си и да ги инвестират в нови начинания, те просто ще спрат да рискуват. Компании като EnduroSat вероятно нямаше да съществуват, ако инвеститорите "ангели“ трябваше да плащат двойно по-висок данък дивидент.

За младите хора това е трагично – без рисков капитал няма иновации, а без иновации няма бъдеще.

Ще блокира капиталите в стари бизнеси и ще убие иновациите. Това е една от основните причини Европа да изостава от САЩ и Китай. Вместо да се създават нови компании, капиталите се трупат в старите.

Само един пример: създадената преди 22 години Tesla днес има три пъти по-висока пазарна капитализация от целия европейски автомобилен сектор – и повече от целия световен аутомотив сектор.

През 2009 г. средният американец е произвеждал 1.4 пъти повече от средния германец – през 2025 г. съотношението вече ще е 1.6 пъти. Ние трябва да се учим от грешките на големите, а не да ги повтаряме.

Западна Европа има капитал, натрупан за 200–300 години. България няма и 70 години истински капитализъм – нямаме право на грешки.

Големите компании ще предпочетат да задържат печалбите си и да ги реинвестират, а нови инвестиции просто няма да се случат. Така събраните приходи от данъка дивидент може дори да се свият – а натискът за нови данъчни увеличения ще нарасне.

България все още изгражда своя капиталов и предприемачески потенциал. Радикално левите политики не просто спират този процес – те унищожават благосъстояние, блокират инвестициите и тласкат страната към инфлация и дългове.

Повишаването на данъка върху дивидентите е грешна стъпка, която ще удари най-силно именно онези, които създават работни места, технологии и растеж."

Още по темата: общо новини по темата: 170
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Кирчо крадецът взе да се изживява като финансист, бюджетист, икономист и всякъв друг ист! Даже Хампръцумян е по-добре, закривай!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас
Бюджет 2026
Природни стихии
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: