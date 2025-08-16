Новини
Домашен арест за младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:28
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", научи Burgas24.bg. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа.

Петима души от Пловдив, от които три деца са в болница. 

Според роднина на пострадалите няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.

Още по темата:
16.08.2025 Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
15.08.2025 Тодор Батков-младши: При нас по курортите хаоса е пълен! Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а кога ще се случи
15.08.2025 Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
15.08.2025 Роднини на тежко пострадалото семейство след сблъсъка с АТВ-то: Прикриват подробности
14.08.2025 В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг






че как ще задържат такова добро дете-нали и майка му и баща му са полицаи-те са го възпитали добре.
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
