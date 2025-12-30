ЗАРЕЖДАНЕ...
Докога българите ще могат да плащат и в лева, и в евро след 1 януари 2026 г.
©
През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. Това съобщават от БНБ.
След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни.
Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).
Още по темата
/
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
09:08
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Еврото поскъпва
29.12
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
29.12
Още от категорията
/
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
09:28
Диян Стаматов: 2025-та беше година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции
29.12
Продължаващи блокади на гръцките фермери: На граничния пункт "Промахон" опашките от камиони надхвърлят 15 километра
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.