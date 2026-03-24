30% от жертвите на пътя умират в дървета, стълбове и мантинели - те не умират от катастрофи, а от лошо управление на инфраструктурата, сочи доклад на Института за пътна безопасност.

От общо 458 души загинали през 2025 г., 140 души (30.6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя. Това не е случайност, системен провал, смятат от ИПБ.

Публикуваме и останалите данни от доклада:

Загинали по вид инциденти

• Блъскане в дърво – 47

• Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31

• Блъскане в крайпътно съоръжение – 15

• Блъскане в предпазна ограда – 13

• Блъскане в скат – 12

• Блъскане в стълб – 9

• Блъскане в паркирано ППС – 6

• Блъскане в подпорна колона – 3

• Преобръщане на МПС на пътното платно – 2

• Блъскане в препятствие на пътя – 2

Какво означава това

• Най-много хора загиват при удар в дървета (47)

• Десетки умират след напускане на пътя

• 13 души загиват при удар в мантинели

Пътят не прощава грешки – той убива.

Големият проблем

Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:

• опасни дървета и стълбове остават необезопасени

• предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си

• липсва приоритизация на най-смъртоносните рискове

Извод

Не липсват пари. Липсва управление на риска. Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални.