Доклад на ИПБ: Лошата инфраструктура отнема животи
© ОДМВР - Шумен (архив)
От общо 458 души загинали през 2025 г., 140 души (30.6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя. Това не е случайност, системен провал, смятат от ИПБ.
Публикуваме и останалите данни от доклада:
Загинали по вид инциденти
• Блъскане в дърво – 47
• Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31
• Блъскане в крайпътно съоръжение – 15
• Блъскане в предпазна ограда – 13
• Блъскане в скат – 12
• Блъскане в стълб – 9
• Блъскане в паркирано ППС – 6
• Блъскане в подпорна колона – 3
• Преобръщане на МПС на пътното платно – 2
• Блъскане в препятствие на пътя – 2
Какво означава това
• Най-много хора загиват при удар в дървета (47)
• Десетки умират след напускане на пътя
• 13 души загиват при удар в мантинели
Пътят не прощава грешки – той убива.
Големият проблем
Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:
• опасни дървета и стълбове остават необезопасени
• предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си
• липсва приоритизация на най-смъртоносните рискове
Извод
Не липсват пари. Липсва управление на риска. Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Биков: Когато няма какво да кажеш, обикновено казваш, че ще се бориш с олигархията. Това е доста абстрактно намерение
09:25
Говорителят на ЦИК: Научихме с изненада за създаването на консултативен съвет към Министерския съвет
23.03
Служебният вътрешен министър: Запазва се тенденцията за намаляване на нелегалните мигранти в България
23.03
