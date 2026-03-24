30% от жертвите на пътя умират в дървета, стълбове и мантинели - те не умират от катастрофи, а от лошо управление на инфраструктурата, сочи доклад на Института за пътна безопасност.От общо 458 души загинали през 2025 г., 140 души (30.6%) губят живота си при удар в крайпътни обекти или след напускане на пътя. Това не е случайност, системен провал, смятат от ИПБ.Публикуваме и останалите данни от доклада:• Блъскане в дърво – 47• Преобръщане на МПС извън пътното платно – 31• Блъскане в крайпътно съоръжение – 15• Блъскане в предпазна ограда – 13• Блъскане в скат – 12• Блъскане в стълб – 9• Блъскане в паркирано ППС – 6• Блъскане в подпорна колона – 3• Преобръщане на МПС на пътното платно – 2• Блъскане в препятствие на пътя – 2• Най-много хора загиват при удар в дървета (47)• Десетки умират след напускане на пътя• 13 души загиват при удар в мантинелиПътят не прощава грешки – той убива.Въпреки огромните публични разходи за пътна инфраструктура:• опасни дървета и стълбове остават необезопасени• предпазните системи не изпълняват ефективно функцията си• липсва приоритизация на най-смъртоносните рисковеНе липсват пари. Липсва управление на риска. Харчат се значителни средства, но не там, където рискът е най-висок. Инфраструктурата не намалява последствията от грешките – тя ги превръща във фатални.