Доказано опасни стоки се продават онлайн
"Въпреки че за тези стоки има официални забрани за продажба, повторна дистрибуция и производство, в някои случаи дори заповеди за изтегляне от пазара и унищожаване заради риск за живота и здравето на потребителите или за околната среда, те все още се предлагат през интернет. Точно затова темата за безопасността на продуктите днес засяга всеки от нас - всеки ден, всеки път, когато натиснем бутона "Купи“, коментира Габриела Руменова в специален епизод на подкаста "Ние, потребителите“, посветен на Световния ден на потребителя – 15 март.
Настоящият момент ни дава множество примери от реалността, за да разберем, че в един глобален дигитален пазар, в който купуваме от целия свят с няколко клика, безопасността на продуктите се превърна в критичен проблем. Ето защо Потребителският интернационал избра мотото на Световния ден на потребителите за 2026 г. да бъде: "Безопасни продукти, уверени потребители“. Защото уверен потребител е този, който знае какво купува, знае правата си и как да се защити.
Но защо изобщо опасни продукти стигат до нас?
"Първата причина е ниската осведоменост - много потребители споделят, че не знаят как да разпознаят рисков продукт. На второ място са ниските доходи, които често принуждават хората да избират не най-безопасното, а най-евтиното. И трето - липсата или слабост на правни норми в някои държави, което не осигурява достатъчна защита онлайн. Комбинацията от тези фактори прави опасните стоки изключително устойчиви на пазара“, разказва Руменова.
Проблемът с разпространението на опасни продукти засяга всички. Но проучвания сочат, че в най-голяма степен той касае потребителите при уязвими обстоятелства и хората в държави с ниски доходи, където контролът е по-слаб, а рискът – по-висок. Това вече не е само въпрос само на личен избор, а на обществена отговорност. Това е въпрос, който надскача индивидуалния риск и който може да се превърне в проблем за общественото здраве. И също така - в пречка за устойчивото развитие, защото води до замърсяване на околната среда и разхищение на ценни ресурси.
Решения има - и те започват с действие. За потребителите тези действия могат да се изразяват в повишаване на осведомеността - как да разпознават опасни стоки, къде да проверяват за информация и как да реагират, ако вече са закупили рисков продукт. За институциите - по-строг контрол, по-бързи реакции, реални санкции и мерки.
"Регистри на опасни стоки, информиране чрез медии, осведомено общество и активни потребители - това са полезни мерки и работещи инструменти за превенция. Когато знаем какво купуваме, когато задаваме въпроси и търсим информация - ние вече сме уверени потребители. Правото на безопасност не е лукс, то е основно потребителско право.“, казва на финала Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста.
Целия подкаст епизод можете да видите в YouTube и да чуете в Spotify каналите на "Ние, потребителите“.
