Доган с нов политически проект: За мен какви ли не приказки се носят. Жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде

"Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка. Трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически обект", заяви на брифинг Ахмед Доган. Tой обеща по-детайлна пресконференция, но поиска малко време. "Ще държа на това обещание", увери Доган, цитиран от NOVA.



"За мен какви ли не приказки се носят по социалните медии и други неофициални медии – жив съм, здрав съм, не съм получил инфаркт, не ходя наляво и надясно като пиянде", разкри той. "Ще участвам в този политически проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат", отговори Доган на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.



Днес беше учреден Инициативен комитет и избрано ръководство на комитета, което да подготви провеждането на национално-учредителна конференция за създаване на политическа партия - "Алианс за права и свободи-АПС", обяви в декларация Танер Али.