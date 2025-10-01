ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доцент от ВМА каза защо студът и влагата изострят дерматологичните проблеми
Пациентите често възприемат лятото като сезон на слънчеви изгаряния, а есента – като време за почивка на кожата. Истината е, че именно есента е период на сериозни предизвикателства. Кожата страда от сухота, възпаления и обостряне на хронични кожни заболявания, изтъква доц. Весел Кантарджиев, началник на Клиниката по дерматология на ВМА.
Сухота и екземи – първи сигнал за проблеми
Комбинацията от по-студен въздух навън и отоплението в затворените помещения води до бърза загуба на влажност. Това прави кожата по-чувствителна, склонна към зачервяване, сърбеж и залющване, следователно това прави екземите най-честият кожен проблем през есенния сезон.
Нарушаването на бариерната функция е ключов проблем. Когато липидният слой на кожата отслабне, тя става пропусклива за дразнители и алергени. Това води до възпаления, които лесно хронифицират, ако не бъдат овладяни навреме, обяснява специалистът.
Обостряне на хронични заболявания
Есента е труден период за хората с псориазис и атопичен дерматит. Освен климатичните промени на сезона, провокатори за нови рецидиви са инфекциите на горните дихателни пътища и психическият стрес, свързан с началото на работния и учебния процес.
Не е изненада, че именно през есента се наблюдават повече пациенти с влошен псориазис. Много е важно болните да не прекъсват лечението си и през лятото, когато симптомите временно отслабват или отзвучат, а да бъдат постоянни в ежедневната грижа целогодишно, съветва доц. Кантарджиев.
Акне и себорея – невидимият ефект на климата
Промяната в климата и по-влажният въздух влияят и върху мастните жлези. При хора, склонни към акне или себорея, симптомите могат да се засилят, затова есента е подходящ момент за консултация и адаптиране на терапията преди зимата да влоши състоянието допълнително. Хормоналните промени и стресът, които се наблюдават през този сезон, също играят особено важна роля. Да не забравяме, че правилният подбор на храната, добрият сън и адекватна спортната култура заемат важно място в поддържане на добра кожа и по-добър ефект от съответната назначена терапия.
Гъбични инфекции – риск в затворените обувки
През есента краката прекарват повече време в затворени обувки. Повишената влага и топлина създават идеална среда за развитие на гъбични инфекции по кожата и ноктите. Това налага добра хигиена, редовна смяна на чорапи, дезинфекция на обувките и профилактични прегледи при първи симптоми – зачервяване, сърбеж или промяна в структурата на нокътя.
Контактен дерматит
Есенната мода често включва обличане на дрехи от различни материи, което може да доведе до контактен дерматит при хора с чувствителна и нетолерантна кожа. Внимавайте за дразнители като вълна и никел. Изберете дишащи и меки материали, за да предотвратите раздразнения. За предпочитане са памучните материи.
Практични съвети за здрава кожа през есента:
- Хидратирайте кожата на лицето и тялото си редовно.
- Избирайте нежна козметика – без алкохол и силни аромати, за да не се дразни кожата.
- Не забравяйте слънцезащитата – UV-лъчите остават активни през есента и дори през зимата.
- Грижете се за ръцете и устните – балсамите и ръкавиците предпазват от изсушаване и напукване.
- Хранете се пълноценно – продукти, богати на витамини A, C и E, омега-3 мастни киселини и приемайте достатъчно количество вода.
- Посещавайте лекуващия Ви дерматолог – редовният контрол при хронични кожни заболявания е най-добрата превенция.
Моят съвет е да не подценявате есента. Ежедневните грижи и профилактиката са ключът към здрава кожа през студените месеци. По този начин може да избягнете тежки обостряния и продължителни терапии, казва в заключение доц. Кантарджиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: