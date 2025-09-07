Доц. д-р Явор Асьов: Мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи или не стане твърде късно

© bgonair Над 330 000 българи се лекуват от заболявания на щитовидната жлеза. Заболяванията на щитовидната жлеза влияят на целия организъм, а функционирането ѝ е особено важно за бременността.



"Щитовидните заболявания не са напълно изяснени. Смята се, че това е сложна взаимовръзка между генетични фактори, водата, която пием, въздуха, който дишаме и храната, която ядем. Със сигурност причините, поради които ги срещаме, е подобрената диагностика. Повечето заболявания на щитовидната жлеза имат неспецифична клинична картина, особено в първите стадии и пациентите често отдават част от оплакванията на умора и други заболявания", каза ендокринологът доц. д-р Явор Асьов.



Три основни групи на заболяванията



Оказва се, че повече са жените, които имат проблеми с щитовидната жлеза.



"Това е свързано с допълнителната X хромозома, при която автоимунните заболявания са по-чести, но също така жените по-често се изследват. Те много по-рано търсят лекарска помощ, много повече отделят внимание на съответните симптоми, докато мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи, или не стане твърде късно. Важно е да разграничим заболяванията на три основни групи - на първо място са новообразуванията, на второ - състоянията с дефицит на щитовидни хормони, а третите са тези с излишък", допълни доц. д-р Асьов в ефира на Bulgaria ON AIR.



По думите му новообразуванията нарастват с времето и пациентите търсят лекарска помощ, когато забележат подутина в шийната област.



"Заболяванията с дефицит на щитовидни хормони също се забавят с диагностиката, пациентите най-често съобщават за лесна уморяемост, тенденция към покачване на телесното тегло, задържане на течности, покачване на мастния профил, усещане за студ. Това са неспецифични симптоми, които могат да се свържат с други състояния. Третата група, която е на излишък на щитовидни хормони, се идентифицират сравнително най-рано от трите групи, защото пациентите съобщават за сърцебиене, редукция на телесното тегло", поясни гостът.



Бременност и проблеми с щитовидната жлеза



По-често се срещат състоянията на дефицит на щитоводни хормони.



"Всеки пациент е индивидуален и трябва да премине през пълната палитра от изследвания. В първия триместър на бременността бебето няма щитовидна жлеза и то зависи изцяло от майчините хормони за правилното развитие на нервната му система. Подходът при жена, която иска да става майка, или вече е регистрирана бременност, е много по-различен. Пациентите бързо трябва да потърсят лекарска помощ и да се стартира лечение", обясни д-р Явор Асьов.



Попитан дали има проблеми, които се провокират от влошеното състояние на щитовидната жлеза, той отговори: "Зрението е един от потенциалните рискове. То е обвързано с определени структури на окото".



А Хашимото е едно от най-честите автоимунни заболявания - организмът атакува собствената щитовидна жлеза и това води до промени в нейната функция.