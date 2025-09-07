ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. д-р Явор Асьов: Мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи или не стане твърде късно
"Щитовидните заболявания не са напълно изяснени. Смята се, че това е сложна взаимовръзка между генетични фактори, водата, която пием, въздуха, който дишаме и храната, която ядем. Със сигурност причините, поради които ги срещаме, е подобрената диагностика. Повечето заболявания на щитовидната жлеза имат неспецифична клинична картина, особено в първите стадии и пациентите често отдават част от оплакванията на умора и други заболявания", каза ендокринологът доц. д-р Явор Асьов.
Три основни групи на заболяванията
Оказва се, че повече са жените, които имат проблеми с щитовидната жлеза.
"Това е свързано с допълнителната X хромозома, при която автоимунните заболявания са по-чести, но също така жените по-често се изследват. Те много по-рано търсят лекарска помощ, много повече отделят внимание на съответните симптоми, докато мъжете в България търсят лекар, когато нещо ги заболи, или не стане твърде късно. Важно е да разграничим заболяванията на три основни групи - на първо място са новообразуванията, на второ - състоянията с дефицит на щитовидни хормони, а третите са тези с излишък", допълни доц. д-р Асьов в ефира на Bulgaria ON AIR.
По думите му новообразуванията нарастват с времето и пациентите търсят лекарска помощ, когато забележат подутина в шийната област.
"Заболяванията с дефицит на щитовидни хормони също се забавят с диагностиката, пациентите най-често съобщават за лесна уморяемост, тенденция към покачване на телесното тегло, задържане на течности, покачване на мастния профил, усещане за студ. Това са неспецифични симптоми, които могат да се свържат с други състояния. Третата група, която е на излишък на щитовидни хормони, се идентифицират сравнително най-рано от трите групи, защото пациентите съобщават за сърцебиене, редукция на телесното тегло", поясни гостът.
Бременност и проблеми с щитовидната жлеза
По-често се срещат състоянията на дефицит на щитоводни хормони.
"Всеки пациент е индивидуален и трябва да премине през пълната палитра от изследвания. В първия триместър на бременността бебето няма щитовидна жлеза и то зависи изцяло от майчините хормони за правилното развитие на нервната му система. Подходът при жена, която иска да става майка, или вече е регистрирана бременност, е много по-различен. Пациентите бързо трябва да потърсят лекарска помощ и да се стартира лечение", обясни д-р Явор Асьов.
Попитан дали има проблеми, които се провокират от влошеното състояние на щитовидната жлеза, той отговори: "Зрението е един от потенциалните рискове. То е обвързано с определени структури на окото".
А Хашимото е едно от най-честите автоимунни заболявания - организмът атакува собствената щитовидна жлеза и това води до промени в нейната функция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: