В България е регистриран първи потвърден случай на екзотичната вирусна инфекция чикунгуня, съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Става въпрос за внесена инфекция при пациент, потърсил медицинска помощ след завръщане от пътуване до Сейшелските острови."Това е първият потвърден случай, но е напълно възможно и в миналото да е имало недиагностицирани случаи, тъй като симптомите често наподобяват грип“, обясни доц. д-р Трифон Вълков, ръководител на Клиниката по невроинфекции към Инфекциозната болница.Чикунгуня е вирусна инфекция, предавана чрез ухапване от комари от рода Aedes, включително тигровия комар (Aedes albopictus), който вече е разпространен и в България. Същите комари пренасят и други опасни заболявания като денга и жълта треска.Заболяването се проявява между 3 и 7 дни след ухапването с внезапно повишаване на температурата до 39–40 градуса, силно втрисане и изключително интензивни ставно-мускулни болки – симптом, който е характерен за инфекцията. Името "чикунгуня“ произлиза от езика суахили и означава "прегърбен човек“, заради тежките болки, които затрудняват движението.В около 80–90% от случаите инфекцията протича без сериозни усложнения. В редки случаи обаче може да доведе до засягане на централната нервна система – менингити, енцефалити или автоимунни състояния като синдрома на Гилен-Баре, който може да бъде животозастрашаващ.Според доц. Вълков съществува теоретичен риск инфекцията да стане местна, ако вирусът бъде пренесен от заразен човек на комари, които са разпространени у нас. "Климатичните промени и разширяването на ареала на тигровия комар създават предпоставки подобни заболявания да се появят и в Южна и Източна Европа“, посочи пред NOVA той.Добрата новина е, че диагностиката на чикунгуня и Денга е добре разработена и българската здравна система разполага с необходимите лабораторни методи, включително PCR и серологични тестове. Лечението е предимно симптоматично и не изисква специфична терапия в повечето случаи.Срещу чикунгуня и Денга съществуват одобрени ваксини, разрешени от Европейската агенция по лекарствата, но към момента те не се предлагат в България. За да бъде ефективна ваксинацията, тя трябва да се направи поне две седмици преди пътуване до ендемични райони.Експертите препоръчват при пътуване в тропически и субтропични страни да се използват репеленти, защитно облекло и мрежи против комари, като се има предвид, че комарите Aedes са активни и през деня.