Доц. д-р Христиана Бацелова обясни защо имунизацията срещу варицела е важна
"Варицела винаги досега в България е била неуправляема инфекция. Тя и към момента е такава, тъй като досега не е имало масова ваксинация срещу заболяването. Ваксината съществува от 2020 година, но тогава беше само препоръчителна и се прилагаше по желание на родителите или на възрастни. Сега тя става задължителна, защото за да имаме рязко понижаване на заболеваемостта, което да спре тази неуправляема инфекция, трябва поне 80% от подлежащите на ваксинация в едно поколение да бъдат ваксинирани", обясни доц. д-р Христиана Бацелова.
Доц. Бацелова подчерта, че варицелата не бива да се подценява, тъй като може да доведе до тежки усложнения и дори смъртни случаи.
Целта на задължителната ваксинация
Според нея целта на задължителната ваксинация е да се осигури добър колективен имунитет и трайно понижаване на заболеваемостта.
"Две са дозите, които формират ваксинационния курс, но това е една от най-ефективните ваксини. Тя е жива и изгражда много добра протекция още след първата доза. Налагането на втората доза е, за да се предотврати така нареченият пробив сред организираните колективи на вируса и защото все пак има деца или възрастни, които може да не отговорят с добра защита след първата доза", поясни доц. Бацелова пред Bulgaria ON AIR.
Началната възраст за имунизация ще бъде между 13 и 15 месеца. За децата, които навършат тази възраст около въвеждането на ваксината, е предвидено наваксване, като това не представлява медицински проблем. Те ще получат първата доза, а втората ще бъде поставена на по-късен етап.
Ваксинация при бременни и планиращи бременност
По отношение на бременните жени, доц. Бацелова уточни, че живи ваксини, каквато е тази срещу варицела, не се прилагат по време на бременност.
Препоръката е жените, които планират бременност и не са преболедували варицела, да се ваксинират предварително и да избягват забременяване в рамките на един месец след имунизацията.
За кои групи ваксината остава препоръчителна
Задължителната ваксинация няма да важи за деца, родени преди 2025 г. За тях имунизацията остава препоръчителна, както и за всички лица над 9-месечна възраст, които не са преболедували варицела.
Според специалиста ваксинирането е силно препоръчително за деца и възрастни без изграден имунитет.
Епидемиологът напомни и за основните симптоми на заболяването - началото обикновено е с повишена температура, неразположение и болки в гърлото, а ден-два по-късно се появява характерният обрив.
