Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България

© Този дебат беше използван изцяло за вътрешнополитически цели. И за съжаление, той хвърли за пореден път петно върху България, не само върху правораздавателните институции в страната, а като цяло. Чухме обидни думи по отношение на управлението на България, на българските институции и чухме от страна на депутатите на Renew искане да се спрат европейските средства на страната. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. д-р Емил Радев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Коментарът му е по повод дебата в европарламента, иницииран от групата на "Обнови Европа“ и посветен на продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото в България. За повод послужи задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.



Доц. д-р Радев каза, че пет минути след края на гласуването в зала са останали не повече от 24 евродепутата, от които голяма част са били български евродепутати. "Бих казал, че нямаше абсолютно никакъв интерес от нашите колеги към този дебат", допълни той.



"Комисията и Съветът ясно казаха, че България изпълнява препоръките по Механизма за наблюдение на върховенството на закона и демокрацията в Европейския съюз, което е механизъм върху всичките държави. Нямаше някаква реакция, която да бъде негативна, така че този дебат беше безсмислен. Но той беше провокиран от множество доноси, даже и в самия ден, в който се провеждаше до всички евродепутати отново бяха изпратени от "Продължаваме промяната“ поредните доноси и искания да се спрат средствата за България", обясни доц. д-р Радев.



"Докато ние браним името и достойнството на страната си, други систематично го потъпкват заради политическа протекция и медийна популярност", каза още той.



Българският евродепутат заяви, че не е взел участие в дебата. Причината, която той посочи е, че "Брюксел не е трибуна за вътрешнопартийни битки и доноси, с които ПП-ДБ заливат европейските институции."



Той каза още, че Европейският парламент и ресорните комисии са отказали искането на Renew да има мисия в България.