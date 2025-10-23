ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
Коментарът му е по повод дебата в европарламента, иницииран от групата на "Обнови Европа“ и посветен на продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото в България. За повод послужи задържането на кмета на Варна Благомир Коцев.
Доц. д-р Радев каза, че пет минути след края на гласуването в зала са останали не повече от 24 евродепутата, от които голяма част са били български евродепутати. "Бих казал, че нямаше абсолютно никакъв интерес от нашите колеги към този дебат", допълни той.
"Комисията и Съветът ясно казаха, че България изпълнява препоръките по Механизма за наблюдение на върховенството на закона и демокрацията в Европейския съюз, което е механизъм върху всичките държави. Нямаше някаква реакция, която да бъде негативна, така че този дебат беше безсмислен. Но той беше провокиран от множество доноси, даже и в самия ден, в който се провеждаше до всички евродепутати отново бяха изпратени от "Продължаваме промяната“ поредните доноси и искания да се спрат средствата за България", обясни доц. д-р Радев.
"Докато ние браним името и достойнството на страната си, други систематично го потъпкват заради политическа протекция и медийна популярност", каза още той.
Българският евродепутат заяви, че не е взел участие в дебата. Причината, която той посочи е, че "Брюксел не е трибуна за вътрешнопартийни битки и доноси, с които ПП-ДБ заливат европейските институции."
Той каза още, че Европейският парламент и ресорните комисии са отказали искането на Renew да има мисия в България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: