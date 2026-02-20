Като външна граница на Шенген България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове с военно предназначение и чисто разузнавателни. Страната ни разполага със заглушаващи и възпиращи системи, които се използват и в момента за защита на критичната инфраструктура. Това каза директорът на Съвместния център за обучение, симулация и анализи към БАН и заместник-председател на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“ доц. Златогор Минчев в предаването "“ на РадиоИзграждането на единна европейска антидрон стена изисква сериозни колаборации между европейските страни, защото това изисква обмен на информация, обясни той."Не става само чисто технологично, има и организационни моменти“, добави доц. Минчев.В този смисъл българското Министерство на отбраната трябва да търси колаборация не само с Гърция, но и с други страни от Европейския съюз, заяви експертът."И Канада се присъедини към механизма SAFE, което означава, че и отвъд Океана може да се търсят партньорства в тази област. Аз мисля, че България има достатъчно водещи компании в областта, които имат своя опит и бързо ще произведат едно работещо решение. Въпросът е как то да се включи в този механизъм за съфинансиране“, допълни доц. Минчев.Според него Европа трябва да търси чуждестранни инвестиции за подобряване средата за сигурност."Могат да се търсят различни партньорства, даже публично-частни колаборации. В момента сценарият Европа сама да се защити например от едно ескалиране на войната в Украйна е невъзможен. Без САЩ нямаме възможност да се противопоставим. Интересна е ролята на Турция за нашия регион и за Черно море, която за момента осигурява един нелош комфорт“, отбеляза заместник-председателят на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик“.Европейската комисия отпуска на България нисколихвен и дългосрочен заем по програма SAFE в размер на 3.5 милиарда евро."Антидрон стената явно е един от приоритетите, върху който този бюджет може да се разположи. Радарните системи, които ще ни трябват за новите изтребители, които придобиваме, също са приоритет и мисля, че там ще бъде другият фокус. Въпросът е как да се намерят допълнителни пари, при положение че не сме гласували още бюджет“, допълни доц. Минчев.