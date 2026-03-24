На 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата. Формален повод за разговора ни днес, защото болестта продължава да бъде част от съвременния живот. Наш гост в предаванетонае пулмологът доц. Владимир Миланов.Това е едно древно заболяване, което остава актуално и днес. Понякога рядко се сещаме за него, докато не ни изненада. Историята на туберкулозата е много дълга – бактерията съпътства човека още от времето, когато маймунката се е изправила и е станала човек. Още Хипократ описва крайните стадии на болестта – изтощение, увреждане на органи, обща слабост. Днес също говорим за сериозно системно заболяване, което може да ангажира различни органи, не само белия дроб.Точно така. Развитието на инфекцията зависи от контакт с нелекуван пациент. Един такъв човек може да зарази до 15 души, ако не се лекува навреме. Разпространението зависи и от имунната система на човека. При отслабен имунитет бактерията може да засегне и други органи – нервна система (тежки случаи като туберкулозен менингит), кости и стави (гръбначен стълб), отделителна и пикочо-полова система.Да, открита навреме, туберкулозата е лечима. Важно е пациентът да бъде изследван и терапията да започне навреме. Болестта обаче изисква сериозно отношение – това е социално значимо заболяване.Да, контактът е основният начин за заразяване. Инфекцията не се развива толкова бързо като грип или COVID-19. Дори при попадане на бактерия в здрав организъм, имунната система може да задържи инфекцията в латентна форма.Една четвърт от хората по света имат латентна инфекция, но те не са заразни.Те имат имунен отговор към туберкулозната инфекция, но не са заразни. Все пак при отслабен имунитет може да се развие активна туберкулоза.Рисковите групи се делят на медицински и социални.Медицински: хора с ХИВ, имуносупресия, диабет, системни възпалителни заболявания, лекувани с биологична терапия.Социални: лица, които живеят в условия на лоша хигиена, лоши жилищни условия или прекъсват лечението.Заболяването настъпва бавно. Основни признаци:Продължителна кашлица, промяна в характера на храчките, кръв в храчките.Отслабване на тегло без причина.Нощно изпотяване, температура между 37 и 37.5°C в продължение на месеци.Болки в гръдния кош или втрисания, ако се засягат други органи.Да, при пневмония температурата се вдига рязко, докато при туберкулоза процесът е бавен и постепенен.Обикновено е нужна рентгенова снимка на белите дробове. Латентната инфекция се доказва с специфични тестове.Открита навреме и чувствителна към лекарства, туберкулозата се лекува успешно. Проблем възниква при резистентни форми, особено при пациенти, които са прекъсвали лечението. Мултирезистентната туберкулоза е сериозен проблем, но у нас нивата са ниски, благодарение на добре организирана микробиологична мрежа.Ваксината не гарантира пълна защита, но изгражда имунен отговор, който предотвратява тежки извънбелодробни форми на болестта.Използване на маски при контакт с кашлящи хора.Здравословен начин на живот, избягване на пушене.Обърнете внимание на продължителна кашлица, температура или неуспешно лечение с антибиотици – потърсете специалист.Малки деца под 5 години, поради незрял имунитет.Подрастващи и юноши в пубертета, поради физиологични промени.Възрастни с хронични заболявания, които отслабват имунитета.Ако се появят симптоми или специалист изрази съмнения за туберкулоза – доверете се на медицинските екипи и потърсете специализирана помощ в лечебни заведения с опит.