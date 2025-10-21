Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно

© Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 години – толкова, колкото ще бъдат необходими на процеса на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно. Това каза геополитическият анализатор доц. Валентин Вацев в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“.



"Следващите 3 години ще станат паралелно и с взаимодействие помежду си два основни процеса: първо, упадъкът на петата българска държава, и второ, разгръщане на военните отношение между Кремъл и НАТО, но без участието на САЩ,“ посочи анализаторът и добави, че вероятно България ще участва в този конфликт от страната на НАТО, което означава, че България ще подпомага Украйна с финанси, с оръжие "и в края на краищата след около 2 години и половина с участието на жива сила“.



Според госта пътят на днешния български политически елит е пътят на войната с Русия, тъй като ако не се ангажира с войната и с участието на жива сила в Украйна, днешният български политически елит не вижда начин да оцелее и да се закрепи на власт в днешна България. "На този етап в дебата надделява разбирането, че войната с Русия е conditio sine qua non (условие, без което нищо не става) за българския европеизъм“.



Българския политически елит осъзнава своя ангажимент към разгръщащата се война в Украйна, макар и да не им се иска, добави още анализаторът.



"Съвсем определено Бойко Борисов не желае да воюва. Струва ми се, че и Пеевски, който е днешният и утрешният фаворит на българския политически елит, също не залага осъзнато на военен конфликт с Русия. Но това е неизбежно за закрепването във властта на днешния български политически елит, което е в грубо противоречие с естествените процеси на промяна в българската политическа управленска класа.“