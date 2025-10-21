ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Валентин Вацев: Залезът на петата българска държава ще продължи още 2-3 г. Толкова трябват на конфликта между Русия и НАТО да се разгърне напълно
"Следващите 3 години ще станат паралелно и с взаимодействие помежду си два основни процеса: първо, упадъкът на петата българска държава, и второ, разгръщане на военните отношение между Кремъл и НАТО, но без участието на САЩ,“ посочи анализаторът и добави, че вероятно България ще участва в този конфликт от страната на НАТО, което означава, че България ще подпомага Украйна с финанси, с оръжие "и в края на краищата след около 2 години и половина с участието на жива сила“.
Според госта пътят на днешния български политически елит е пътят на войната с Русия, тъй като ако не се ангажира с войната и с участието на жива сила в Украйна, днешният български политически елит не вижда начин да оцелее и да се закрепи на власт в днешна България. "На този етап в дебата надделява разбирането, че войната с Русия е conditio sine qua non (условие, без което нищо не става) за българския европеизъм“.
Българския политически елит осъзнава своя ангажимент към разгръщащата се война в Украйна, макар и да не им се иска, добави още анализаторът.
"Съвсем определено Бойко Борисов не желае да воюва. Струва ми се, че и Пеевски, който е днешният и утрешният фаворит на българския политически елит, също не залага осъзнато на военен конфликт с Русия. Но това е неизбежно за закрепването във властта на днешния български политически елит, което е в грубо противоречие с естествените процеси на промяна в българската политическа управленска класа.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 595
|предишна страница [ 1/100 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: