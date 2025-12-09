ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Стефановски: С над 16% са се увеличили ЯМР изследванията
©
И допълни: "Особено значим е ръстът при изследванията с ядрено-магнитен резонанс - увеличение от 16.71% по брой и 20.08% по стойност, като над 65% от разходите се формират в РЗОК София-град, Пловдив и Варна. Анализът показва и изразена миграция на пациенти между региони при извършване на МДИ, най-вече към РЗОК София - град и Бургас, докато при РЗОК София - област се отчита най-голям отлив".
Третият анализ представя дейности и изследвания в извънболнична медицинска и дентална помощ за периода 01.01.2025 – 30.09.2025 г. и същия период на 2024 г. по предоставени данни от дирекция Бюджет и финансови параметри (БФП). Управителят обощи, че анализът на дейностите в ПИМП и СИМП за периода януари–септември 2025 г. показва запазване на общата динамика, като се отчита спад при детските профилактични дейности и имунизациите вследствие на ниската раждаемост и демографските процеси, докато при възрастните се наблюдава ръст в профилактичните прегледи и диспансерното наблюдение.
"В СИМП се регистрират умерени увеличения при първичните прегледи, физиотерапията и част от медикодиагностичните дейности, водени основно от ръста в клиничната лаборатория и образната диагностика, включително ЯМР, а спад се отчита в детските вторични прегледи и част от високоспециализираните дейности", коментира доц. Стефановски.
Денталната помощ бележи леко увеличение в профилактичните прегледи и хирургичните дейности, но остава тревожно нисък делът на обхванатите деца, което подчертава нуждата от засилване на ранната профилактика, става ясно от заседанието.
Още от категорията
/
Сдружението на здравните амбулатории се включва в протестите на БАПЗГ: Призоваваме за прекратяване на формалните обещания
12:36
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
10:52
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
10:40
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
08:53
Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.