Над 70 хил. рецепти са отпуснати в първите два дни на 2026-та година.Всички информационни системи на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) работят в нормален режим и без прекъсване в евро. Това заяви доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК, днес на заседание на работната група за въвеждане на еврото в НЗОК. Доц. Стефановски напомни, че НЗОК е сред първите институции в България, чийто системи са готови за работа с еврото още в края на март 2025 г.НЗОК е създала организация през празничните дни, като експерти на институцията, съвместно с екип на Информационно обслужване (ИО) АД, наблюдават денонощно системите, обслужващи дейността на Здравната каса. До този момент не са регистрирани отклонения от обичайната им работспособност. Всички функционалности работят по утвърдените алгоритми, като първите успешно обработени дейности са подадени в първите минути на 2026 година - в 00:41 ч. и в 00:58 ч., докладваха на ръководството на НЗОК експертите от НЗОК и ИО.Процесът по отпускане на лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва в Националната здравноинформационна система (НЗИС). При направената насрещна проверка, с един от големите разработчици на аптечен софтуер, се установи, че информацията подавана от НЗОК към НЗИС се осъществява безпроблемно и няма прекъсвания в функционирането им. При необходимост от отстраняване на локални затруднения в отпускането на лекарства от аптеките, те следва да уведомят техните софтуерни разработчици. Екипите на НЗОК и ИО са на разположение да им окажат помощ в разрешаването на всякакви възникнали проблеми.Управителят на НЗОК изказва специални благодарности към екипите на ИО и НЗОК, които осигуриха спокойното преминаване от лев към евро и непрекъснато функциониране на системите на Здравната каса.