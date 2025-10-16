Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща

© Фокус Влизането на България в еврозоната не е застрашено, въпреки политическите сътресения. Това заяви доц. Красен Станчев, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и основател на Института за пазарна икономика, в предаването "България, Европа и светът на фокус" на радио "Фокус“.



"Предполагам, че политическите трусове няма да доведат до нови избори и съответно ще бъде приет бюджет за следващата година, макар и не много добър, по-скоро вреден. Така че влизането в еврозоната не е застрашено от тази гледна точка“, каза доц. Станчев.



По думите му, при настоящите политически турбуленции бюджетът ще бъде лош, защото сроковете са изпуснати, а развитието на ситуацията ще отложи допълнително процесите.



"Очакването на нови избори ще даде по-ирационален бюджет от този, който може да бъде направен при спокойна обстановка“, допълни той.



Според доц. Станчев, в подобна среда всички ще се опитват да увеличават държавните разходи и дълговете, защото смисълът на това правителство и на мнозинството в парламента е да взима от парите на данъкоплатците.



Доцентът не смята, че коалиционните скандали ще блокират и възможността за рационално поведение при приходите.



Той очерта няколко мерки, които според него биха подобрили състоянието на бюджета:



"Може да се продадат миноритарни дялове в големите държавни предприятия, включително НЕК, "Булгаргаз“, "Булгартрансгаз“... Трябва да се приватизират или концесионират ВиК дружествата.“



Той изреди и три конкретни данъчни стъпки:



"Намаляване на срока на амортизациите, нулев данък "Печалба“ при реинвестиране на тази печалба и намаляване на данък "Дивидент“. Това ще даде добри приходи в бюджета.“



По думите му, внимание трябва да се обърне и на социалната политика - по-конкретно на ваучерите за храна - да се увеличи квотата и стойността им.



За последните пет години държавните заплати са се увеличили два пъти, а за последните 13 години – три пъти. България е единствената страна в Европа, където държавните заплати растат по-бързо от тези в частния сектор. Така доц. Станчев коментира държавните разходи.



Той предупреди, че "ако не се оправят тези неща, България ще влезе в дългова криза при всички случаи“.



