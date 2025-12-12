ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Щерьо Ножаров за кабинета в оставка: Ако президентът упражни правото си на вето за трите бюджета, правителството е длъжно да внесе нови проекти
©
По думите му от икономическа гледна точка, един бюджет трябва да бъде внесен от правителството, което е подкрепено от стабилно парламентарно мнозинство, което ще го контролира в рамките на 4 години чрез бюджетни комисии и в парламентарна зала. Но нормативно нещата стоят по друг начин.
"От икономическа гледна точка бюджетът все пак е еманация на финансовата и икономическата политика на едно правителство. По-редно той да бъде внесен от редовно правителство. Обаче от юридическа гледна точка, Конституцията и във връзка със Закона за публичните финанси, наистина ангажира това правителство до назначаването на служебно такова правителство,“ разясни гостът и добави, че ново решение от 2025 година казва, че служебното правителство има и следва да изпълнява текущите ангажименти, като под текущи се разбира такива, които не са ограничени от Народното събрание.
"Т.е. служебното правителство дори има такъв ангажимент по Конституция.“
Дори мандатоносителят да декларира, че няма да подкрепи приемането на държавния бюджет в пленарна зала, доц. Ножаров напомни, че Народното събрание е органът, който базирайки се върху проекта, внесен от Министерски съвет и преди това подготвен от Министерство на финансите, приема бюджета.
Експертът обясни, че за трите отделни закона, формиращи консолидираната фискална програма на държавния бюджет, независимо, че бюджетите на НЗОК и Държавното обществено осигуряване са минали на второ четене, а републиканският бюджет е приет на първо четене, трябва да бъде издаден президентски указ за обнародване в Държавен вестник, за да се счита самата процедура за завършена.
"Ако проектите бъдат отхвърлени в пленарна зала, т.е. що се отнася от двата малки, ако президента упражни правото си на вето, за тях правителството е длъжно на база на чл. 111, ал. 3 от Конституцията и във връзка с Закона за публични финанси да внесе нов проект. Що се отнася до големия бюджет, ако той не бъде подкрепен на второ четене, и за него е длъжно да внесе нов, трети коригиран проект. В този смисъл, във връзка с всички рискове, аз смятам, че това правителство е длъжно да внесе и трети проект.“
Още по темата
/
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
10:40
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
11.12
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
10.12
Още от категорията
/
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
18:12
Адриан Николов: Съревнованието при изборните обещания ще е свързано с данъци, фискална политика и икономика
17:59
Мирчев: Има политически измамници, които ще се стремят да дискредитират европейската ориентация на страната
16:53
Транспортното министерство: Операцията по изтегляне на танкера "Кайрос" се изпълнява по план и без забавяне
15:21
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
14:31
Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил
13:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.