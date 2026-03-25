За момента изключително много се залага на популизма в коалицията на Радев. Нещо, което сме виждали от голяма част от политическите "актьори". Това каза доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаванетона"Има някаква критика към определени европейски политики, това което ние наричаме в науката мек евроскептицизъм, т.е. критика на една или друга европейска политика например по отношение на подкрепата за Украйна. Но да говорим, че това са аса в ръкава на президента или на неговите съмишленици срещу някои от другите опоненти, не знам дали е сериозно да говорим за това", добави той.По думите му тези аса в ръкавите са по-скоро са кинжали, прикрити в подплатата на костюмите, които носят представителите на политическия елит. "Едва ли обаче политиците ще се заемат да ги размахват в ефира по време на дебатите", каза още доц. Чолаков.Според него "Прогресивна България" размества пластовете и събужда инстинкта за оцеляване на всяка една от политическите сили. "Всеки си прави много тънки сметки. Първо да се позиционира, за да не бъде изтласкан не просто встрани, а извън политическата система и въобще от този политически проект. Освен това всеки всеки си прави сметка да пребори някои от останалите формации, защото те помежду си са в доста сериозна конкуренция", подчерта експертът.Той заяви, че в момента се наблюдава затишие пред буря и вероятно ще избухне някакъв голям скандал. "Боташ" едва ли ще може вече да разтърси пластовете, но "Петрохан" в никакъв случай не се е забравил. Ако служебният кабинет не успее да се справи достатъчно убедително с този тежък криминален случай, това ще бъде използвано в кампанията", допълни доц. Петър Чолаков.Относно поканата от премиера и външния министър към журналиста Христо Грозев във връзка с подпомагане противодействието на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, гостът заяви: "Тези избиратели, които са проевропейски ориентирани и които категорично подкрепят Украйна, и се притесняват от хибридните действия на Русия, ще приветстват със сигурност тази новина".