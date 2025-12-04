ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да приватизира гнева на хората
© Фокус
"Тази пустота, която е духовна пустота, която сее в политическия живот, тази пошлост, наистина е непоносима. Така че всякакви опити за приватизация са изключително рисковани и не съветвам нито един политически лидер, дали настоящ, дали някой, който тепърва ще прави проекти, да се опитва да приватизира гнева на хората", допълни той.
Според Чолаков, има риск хората отново да останат излъгани, както често се е случвало през последните 35 години. Въпреки това той смята, че бездействието е по-лош избор – по-добре е гражданите да излязат и да изразят недоволството си, защото по друг начин промяна не се случва. Ключовият въпрос не е дали да се протестира, а кого хората ще подкрепят на следващите избори. Избирателите носят отговорността да мислят, да преценяват и да не дават доверието си на тези, които вече са ги подвели.
Той счита за трудно да се прогнозира какво ще се случи, тъй като протестите бяха спонтанни и изненадващи като мащаб. "Бихме могли да направим ясна прогноза, ако опозицията в 51-вия парламент беше обединена, а тя не е. Дали ще им стигнат гласовете да успеят да съборят това правителство? Ако вътре нещо в управляващите се пропука, тогава да", допълва гостът. Като друг фактор, който пречи на това да се предвиди какво ще се случи, той посочи и евентуалният политически проект на президента Радев.
"При всяко положение управляващите трябва да поемат малко повече отговорност. Ето, виждам, че министърът на вътрешните работи е оневинил самия себе за провокацията на протестите и това, че МВР допусна тези неща да се случват. Така допълнително се нагнетява напрежение с тази, смея да кажа, безотговорност и от това бягство от отговорността на министъра. Хората ще се ядосат още повече", каза още Чолаков и заключи: "Къде всичко това ще ни отведе, не знам. Но очевидно е, че има страшно много хора в страната, които не искат да продължаваме по същия начин политически".
Още по темата
/
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
10:54
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:26
Още от категорията
/
Министър Караджов сезира главния прокурор за корупция в ИА "Автомобилна администрация" – Кюстендил
16:34
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
13:58
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:10
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
"Не на омразата": Стотици активисти и кметове на ДПС изразиха подкрепа и благодарност към Пеевски
03.12
Проф. Коларова за сблъсъка между Мирчев и Пеевски: Представлението е опит за популярност, но не води до никаква реална промяна
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.