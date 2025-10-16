ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Петър Чолаков: Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство
Според доц. Чолаков има и властови елемент.
"Има и властово противоборство между Делян Пеевски и Борисов. Както във класиката “Шотландски боец" обаче накрая трябва да оцелее само един. Виждайки волята за власт на Пеевски, не мисля, че той е готов да дели властта, с когото и да било. Той не прояви никакъв сантимент спрямо своя политически “баща" Ахмед Доган, още по-малко няма да има такъв към Борисов. Това е основата на трусовете, а това, което видяхме в Пазарджик е просто един повод да се говори за това".
Доц. Чолаков счита, че това, което става зад кулисите не е толкова важно за широката публика, като изтъква, че все пак разбирателство между двамата лидери може да има.
"Според мен Борисов и Пеевски биха могли да се разберат поради две причини. Първата - и за двамата е по-изгодно да продължат да управляват поне докато страната влезе в Еврозоната, а втората, която е още по-важна - президентът Румен Радев, защото опасността от президента очевидно е голяма. Това е също другата линия на конфликти, която не трябва да пропускаме. Това, което обединява Борисов и Пеевски е общият враг - Румен Радев. И това да стоят заедно във властта, за да могат да ограничават допълнително неговите правомощия, както стана със службите за сигурност. Това са двете основни причини, поради които би изглеждало логично да не бързаме да "бием камбаната" и да казваме: “Новите предсрочни избори се очертаха".
И допълни: "В българския политически живот нищо не се води от логиката. Логиката и здравият разум обикновено са на последно място. Много повече се действа инстинктивно и сприхаво в определени моменти".
