Доц. Петър Чолаков: Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство
Автор: Цоня Събчева 22:19Коментари (0)58
© NOVA
Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство. Напрежението очевидно е от една страна по линията Борисов, а от друга - Пеевски. Не толкова защото те имат помежду си какво да делят, а защото Бойко Борисов изглежда все по-слаб, а това не е позиция, в която той обича да бъде. Това разбира се е в света на политиката, където всичко е една фасада, където фасадата е много по-важна от същността...Поради тази причина Борисов е притеснен, затова беше и тази лека и евтина театрална постановка, която наблюдавахме пред бивши функционери на партията, включително и пред министър-председателя Росен Желязков. Това каза доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Според доц. Чолаков има и властови елемент.

"Има и властово противоборство между Делян Пеевски и Борисов. Както във класиката “Шотландски боец" обаче накрая трябва да оцелее само един. Виждайки волята за власт на Пеевски, не мисля, че той е готов да дели властта, с когото и да било. Той не прояви никакъв сантимент спрямо своя политически “баща" Ахмед Доган, още по-малко няма да има такъв към Борисов. Това е основата на трусовете, а това, което видяхме в Пазарджик е просто един повод да се говори за това".

Доц. Чолаков счита, че това, което става зад кулисите не е толкова важно за  широката публика, като изтъква, че все пак разбирателство между двамата лидери може да има.

"Според мен Борисов и Пеевски биха могли да се разберат поради две причини. Първата - и за двамата е по-изгодно да продължат да управляват поне докато страната влезе в Еврозоната, а втората, която е още по-важна - президентът Румен Радев, защото опасността от президента очевидно е голяма. Това е също другата линия на конфликти, която не трябва да пропускаме. Това, което обединява Борисов и Пеевски е общият враг - Румен Радев. И това да стоят заедно във властта, за да могат да ограничават допълнително неговите правомощия, както стана със службите за сигурност. Това са двете основни причини, поради които би изглеждало логично да не бързаме да "бием камбаната" и да казваме: “Новите предсрочни избори се очертаха".

И допълни: "В българския политически живот нищо не се води от логиката. Логиката и здравият разум обикновено са на последно място. Много повече се действа инстинктивно и сприхаво в определени моменти".

