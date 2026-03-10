ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Ножаров прогнозира цената на петрола според продължителността на конфликта в Близкия изток – три сценария
Доц. Щерьо Ножаров обясни, че към момента България разполага с наличности на горива, закупени на стари цени, които са достатъчни до средата на април. Той уточни, че промените на международните пазари рефлектират върху българските бензиностанции със закъснение между 7 и 14 дни.
Според него се очертават три основни сценария за цената на петрола в зависимост от продължителността на конфликта:
– При конфликт между 4 и 6 седмици: цена между 85 и 97 долара на барел.
– При продължителност между 3 и 9 месеца: цена между 110 и 130 долара на барел.
– При конфликт над 9 месеца: трайна цена около 180 долара на барел.
Михаил Кръстев посочи, че освен високите цени, съществува и риск от недостиг на горива, тъй като Персийският залив е основен източник за цели икономически региони. "Кумулативният ефект може да прерасне в по-висока инфлация, която ще бъде по-висока от предвидената в бюджета", заяви той.
Кръстев алармира за бюджетни рискове, като отбеляза, че България в момента функционира с удължителен бюджет и държавата харчи повече спрямо предходната година. Той призова да не се повтарят грешки от миналото.
Доц. Ножаров припомни, че България е предприела сериозни мерки за диверсификация на доставките на природен газ чрез връзките с Азербайджан, Гърция и Турция. Той уточни, че само около 10% от енергийните нужди на бизнеса у нас се задоволяват от природен газ. Енергийният микс на страната включва 47% въглища, 30% ядрена енергия и 17% зелена енергия, което прави икономиката по-устойчива на газови шокове.
