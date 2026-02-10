ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората
© bTV
"Много от теориите на конспирацията, които се развиха, отидоха в грешната посока“, каза пред bTV доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР.
По думите му разследващите са наясно с механизма на извършването на престъпленията, но остава висящ проблема с мотивите.
"Това е ключовият въпрос – защо се е случило всичко това. Няма как от няколко кадъра да правим извод за поведението на хората“, смята Иванов.
"Вчера тази пресконференция, вместо да прекрати до голяма степен, спекулациите и интерпретациите, тя ги засили. Взети са отделни кадри от един ден от живота на тези хора и на базата на тях да правим изводи, че са се сбогували, че след малко ще започнат да палят хижата и че ще се самоубиват, е абсурдно. Няма как да се направи такъв извод“, на мнение е доц. Милен Иванов.
Намерените тела край Околчица: Няма следи от борба и травми, различни от огнестрелните рани
15-годишното момче е било клекнало и със сплетени пръсти на двете ръце, казаха разследващите
"Всеки е човек е свободен да чете и да интерпретира, както да вярва във всяка една философия или религия. В това няма нищо престъпно. Въпросът е дали практиките излизат извън границите на нормалното и дали не се превръщат в престъпно въздействие от страна на лидерите на дадена група към последователите. Тук вече трябва да се намеси ДАНС и е трябвало да имат някъде в досиетата си ясна концепция това престъпление ли е, или нормално философско течение", каза още доцентът.
Във връзка с твърденията на близка на един от убитите, че е видяла четири джипа да се качват към хижата, преди да се случи трагедията, доц. Милен Иванов коментира, че това не е доказан факт.
Според Милена Малинова никога няма да разберем цялата истина
"Лесно може да се провери тази версия и предполагам, че разследващите ще работят. Да правим интерпретация според думите на един човек, ще ни доведе до някаква фикция, която не е рационална", смята бившият зам.-ректор на Академията на МВР.
Още по темата
/
Министърът на правосъдието назначи проверка в Агенцията по вписванията заради сдружението на Калушев
11:17
Адвокат: Може би в конкретния случай детето е живяло в хижа "Петрохан", отговорността е на родителите
09:48
Шкварек: У нас хиляди хора вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев във Фейсбук преди 2 седмици специално, за да публикува стихотворение на Ботев.
09:46
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
09.02
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
09.02
Още от категорията
/
Борислав Сандов: Познавах хората от "Петрохан", не съм виждал оръжия и не знаех, че разполагат с такива
08.02
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
08.02
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.