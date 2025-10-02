Доц. Марчева: Законът у нас е в риск, защото в продължение на години парламентът не излъчва конституционните органи 

© Два състава на ВКС приеха, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и отказаха да образуват производства по негови искания.



"Това означава, че оттук нататък съдът ще разглежда всички актове на главния прокурор като нищожни, тъй като са издадени от некомпетентен орган. ВКС е приел, че след като неговата времева компетентност е изтекла по закон, то към днешна дата не е компетентен да действа като главен прокурор“, обясни доц. Деяна Марчева, преподавател по Конституционно право.



"Оттук нататък по всяко дело, всеки един акт на главния прокурор рискува, като попадне в съда, да бъде тълкуван като нищожен“, поясни тя.



Какво ще се случи с актовете след 21 юли, които е постановил Сарафов?



"Нямаме такова генерално действие за обявяване на нищожни на всички актове на главния прокурор. Във всяко отделно производство всяка заинтересована страна може да се позове на нищожност на тези актове и съдът ще преценява за всяко конкретно дело“, каза още доц. Марчева за bTV.



По думите ѝ оттук нататък следва ВСС да изпълни задължението си и да проведе процедурата за избор на нов главен прокурор.



"У нас законът е в риск, защото в продължение на години парламентът не изпълнява задълженията си да излъчи конституционните органи – инспектората и ВСС. Но в случая топката е по-скоро в прокурорската колегия и във ВСС, които биха могли да изберат друг и.ф. главен прокурор или да проведат процедура за избор на главен прокурор“, коментира доц. Деяна Марчева.