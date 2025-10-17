ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
Симптомите при различните вирусни заболявания са сходни и се припокриват и установяването на точното заболяване може да стане единствено чрез тест.
"Единствената разлика е, че при грипа нещата протичат много бързо, докато при другите нещата протичат по-бавно и постепенно“, уточни доц. Мангъров.
Най-добрата защита срещу вирусните заболявания според него е укрепването на имунната система. Това става чрез пълноценно хранене, пълноценна почивка, движение и спорт.
Доц. Мангъров препоръча ваксиниране срещу грип. "Ефективността на противогрипната ваксина всъщност зависи от това доколко тези щамове, които са включени в нея, ще съвпаднат с това, което ще дойде като грип. Ако съвпаднат, ефективността може да достигне до 70-80%, ако не – може да достигне до по-ниски стойности. Но тя е безопасна“, заяви началникът на Клиниката по детски инфекциозни болести в Инфекциозна болница.
Той обаче бе категоричен, че ваксинация срещу COVID-19 не бива да се прави. "Тези ваксини са с друго предназначение. По причини, които нямат много общо с медицината, те бяха масово разпространени и което е най-лошото, опитваха да ги наложат при здрави хора. Тази технология е създадена за лечение на ракови заболявания, а не за правене на ваксини. Тя е много евтина, носи високи печалби, но носи и много рискове. Неслучайно в тези страни, които бяха най-силно ваксинирани срещу COVID, в момента има най-висока допълнителна смъртност. Има много силно завишаване на случаите на сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, миокардити, автоимунни заболявания, на ракови заболявания, на аборти. Всички тези неща много ясно могат да се видят в статистиката на "Евростат“, просто човек трябва да отвори и да ги види. За съжаление те все още не се популяризират много, но малко по малко те изплуват, това няма как да бъде скрито. Аз лично не бих препоръчал на никой да се ваксинира сега с тези ваксини за COVID, независимо дали е бил или не е бил ваксиниран преди“, обясни доц. Мангъров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12127
|предишна страница [ 1/2022 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: