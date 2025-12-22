Имаше голяма вероятност кредитният рейтинг на България да бъде увеличен още в първото тримесечие на 2026 г., при положение че имаше политическа стабилност. При тази ситуация е възможно някои агенции да го запазят, а други дори да го понижат. Преди няколко дни имахме предупреждение от агенция "Фич“ в тази връзка и ако не изпълним някои препоръки, които ни дадоха, това ще бъде факт. Това каза финансовият експерт и доктор по икономика доц. Йосиф Аврамов внаСпоред него правителството е подало оставка в много неподходящ момент заради натиска от протестите. България ще влезе в еврозоната с правителство в оставка и с неприет редовен бюджет. Освен това през януари ще се проведе заседание на министрите на финансите на 21 страни членки на еврозоната, отбеляза доц. Аврамов. "Нашият министър на финансите ще бъде в оставка. На февруарското заседание на "Екофин“ ще отиде министър на финансите в служебно правителство, а ако има нови избори, може да отиде трети министър на финансите в друго служебно правителство. Едва лятото ще отиде министър на финансите в редовно правителство“, поясни той.Пред България стоят нерешени с години въпроси. Един от тях е свързан с размера на субсидиите на българските земеделски производители. "Никой служебен министър или министър на финансите в оставка няма да повдигне този въпрос. Те ще продължават да получават доста по-малко и ние ще продължим да консумираме уж българско сирене, направено със сухо мляко, и уж български салами, направени със субпродукти, внесени от Германия, Испания и други страни от Европейския съюз“, коментира доц. Аврамов.В момента се наблюдава отстъпление на Европейската комисия от Зелената сделка и сега е моментът да се постави въпросът за затварянето на централите в Маришкия басейн, смята експертът. "За разлика от Полша, България е договорила изключително неблагоприятни условия за затварянето или ремонтите на трите големи централи в "Марица-изток“. Не се ли постави този въпрос, ще ни затворят централите, както ни затвориха двата току-що ремонтирани с най-съвременни реактора блока на АЕЦ "Козлодуй“, тъй като нямаше кой да се опъне на тогавашната Европейска комисия“, припомни той.Според доц. Аврамов доходите в частния сектор трябва да продължат да растат плавно и през следващата година – минимум с 10-15%, защото все още са най-ниските сред останалите 20 страни членки на еврозоната.Той отбеляза, че няколко поредни години Европейската комисия отправя препоръки към България Корпоративният данък да стане 15%. Осигуровките у нас също са ниски и неизбежно ще се вдигат. "Да се надяваме, че ще ни дадат срок от поне три години и няма да има рязко вдигане. Аз съм против данък "Дивидент“ да се увеличава, защото по този начин се намаляват инвестициите във фирмите, които и сега не са големи“, обясни финансовият експерт.Очакваният темп на увеличаване на чуждестранните инвестиции няма да се реализира заради политическата нестабилност, смята той. Нещо повече – през 2026 г. доц. Аврамов очаква намаляване на инвестициите."Евростат“ отчита негативни данни в промишленото производство и в износа на български стоки. Според него обаче те са привнесени. "Най-големият външнотърговски партньор на България е Германия, която е на ръба на рецесия. Част от германските предприятия изнасят производствата си в САЩ. Друга причина е недобрата икономическа политика на последните няколко правителства. При политическа нестабилност има загуба на темпа на нарастване на производството и на износа. Ефектът от 2022, 2023 и 2024 г. се почувства тази година“, прогнозира доц. Аврамов.Той очаква инфлацията за 2026 г. да бъде в рамките на допустимото. "Не е изключено да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година. Говоря за инфлацията в областта на стоките за потребление и преди всичко при хранителните стоки. Не мога да предвидя как ще се развие пазарът на жилища, но според големите агенции се очаква задържане на цените и дори леко понижение“, уточни финансовият експерт.