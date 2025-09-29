ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Димитър Кючуков: Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем
"Такива заболявания вече ангажират и здравето на хора, които са на възраст около 30 – 40 години. В България очакваната продължителна възраст е доста по-малка, отколкото в други страни – но въпреки това процентът, заболели от сърдечни болести, е горе-долу еднакъв за цяла Европа", каза специалистът. По думите му страната има добре осигурен достъп за лечение на кардиологични заболявания до пациентите, въпреки че е налице забавяне в превенцията.
"Световният ден на сърцето е международна кампания, която цели да се покаже на хората колко е важна превенцията. Един от всеки трима души, които преждевременно са загубили живота си, са имали кардиологичен проблем, така че това е и целта на кампанията – да подпомогнем и превенцията, защото това се отразява и на пациентите – при всички заболявания има подмладяване на пациентите", каза още доц. Кючоков .
В рамките на кампанията специалисти ще посетят и училища в страната, като целта е да се даде нужната информация на младежите, така че да се образуват необходимите здравни навици.
Като основни съвети за поддържане на добро здраве, кардиологът посочи спорта, здравословната диета и преживяването на положителни емоции, както и редовните прегледи на сърцето.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
10:06 / 27.09.2025
Цветове, вкусове и традиции в Кюстендил
08:31 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: