Доц. Чолаков за сериозните кадрови промени: Много се увличат
"Самото служебно правителство не е само на ПП-ДБ. Виждате, че явно си има и други фигури – например за министъра на отбраната, които гравитират най-малкото около други политически сили, така че трудно ще смелят заедно брашно. А има ги и тези неща, както беше в случая със Стоил Цицелков, когато просто не са си написали домашното, не са си проверили собствените хора, което вече си е чист автогол в първата минута", коментира доц. Чолаков.
Той припомни, че основната функция на служебното правителство е провеждането на честни избори. Според него, за сериозни кадрови промени и други подобни неща е необходима много по-голяма легитимност.
"Много се увличат – това, което се забелязва и справедливо се посочва и се подчертава, е това да сменят едни хора с други. В крайна сметка, след като си дошъл за максимум 3 месеца, защото това е ограничението на едно такова техническо правителство, да се сменят толкова много хора на всякакви ключови институции – да, това поражда въпроси", каза още гостът.
Относно потенциална коалиция между ПП-ДБ и формацията на Румен Радев, той посочи, че това биха били "много трудни взаимоотношения", но може да се наложи да работят заедно, макар такова управление "да няма дълъг хоризонт". Друг вариант е да се търси партньорство с БСП на Крум Зарков, но не е сигурно дали партията ще успее да влезе в парламента, каза още гостът.
Доц. Чолаков коментира и потенциална коалиция с ГЕРБ и ДПС - "Ново начало" от страна на Радев:
"Това е още по-труден сценарий. Може да го наложи политическата реалност, но не знам колко Радев ще иска такова нещо. И за държавата това не е добър вариант, защото една такава волатилна политическа конструкция в 52-я парламент означава пак едно правителство, което ще има много кратък живот, пак ще има някакви огромни скандали. Публично да се оповести едно такова партньорство, да се освети – това ще бъде гибелност за Радев и подкрепата за него. Има едни такива символни жестове от страна на Борисов и Пеевски, че биха могли по определени обстоятелства да работят".
