Румен Радев може да е само момент. Но това, което се вижда като тенденция, говори, че има негативно движение в подкрепата за "Прогресивна България". Това заяви политологът доц. Татяна Буруджиева в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
"Винаги първите изследвания показват много силно декларативен вот. Преди старта на кампанията, преди да са се очертали предложенията на различните партии, преди да са видени лицата. Така че аз предполагам, че началните високи стойности, както коментираха и другите колеги социолози от агенциите показват по-скоро декларация", добави тя.
По думите ѝ в изследването на "Маркет Линкс" се наблюдава намаляване на процента на колебаещите се. Това също е много показателно, тъй като означава, че със сигурност партиите, които излизат на терен в предизборната битка, не са способни да привлекат сериозни периферии. Виждаше се от старта на кампаниите на всички партии, включително в тази, която представлява и олицетворява господин Радев", каза доц. Буруджиева.
Относно сценариите за правителство след изборите политологът очерта два основни проблема. "Единият е, че ако тази картина се запази, много вероятно е да се получат и размествания надолу, а не само в първото и второто място и въобще в партии, които имат така ясен резултат, вкарващ ги в парламента. Вторият голям проблем е наистина ли ще останат само пет партии, които ще влязат в парламент.
Тези две неща ще се отразят сериозно върху възможностите да се прави правителство", заяви тя.
"Доброто, което могат да направят партиите през тази изборна кампания е да са отворени към търсене на периферия с предложения за решение на онези въпроси, които вълнуват хората и които отдавна са излезли от дневния ред на политиците.
Лошото, което могат да направят, е да затънат в разправите между себе си, в опити със скандали, с компромати, с отвратителни мемета един за друг, за да се опитат да натрупат малко гласове", коментира доц. Татяна Буруджиева.
Според нея подобна кампания от втория тип съвсем ще затвори перифериите и ще откаже и вече намаляващите колебаещи се.
"В листите, особено на новите, имаизвестни странности. Едната е, че въпреки имената и вероятно сериозен авторитет, който имат хората по места или в собствените си професионални кръгове, те доказано нямат политически опит и знание. А в настоящата ситуация, особено, когато става въпрос за такава радикална промяна на управлението на страната, трябва поне да си наясно в какво се състои това управление, за да можеш да постигнеш максимално добрия вариант", заключи гостът.
