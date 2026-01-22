ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Борислав Цеков: Президентът излага България пред американската администрация
© NOVA NEWS
По думите му участието на България в инициативата за създаването на Съвета за мир е в рамките на установените институционални процедури и отговаря на държавния интерес. Той подчерта, че държавният глава, особено когато е в оставка, не би трябвало да взема еднолични решения без съгласуване с останалите власти. Според него това създава външнополитически рискове.
Доц. Цеков защити решението на Министерския съвет да подпише споразумението. Той обясни, че от процедурна гледна точка то е напълно законосъобразно. "Предстои договорът да бъде ратифициран от Народното събрание. Именно там следва да се води същинският дебат за съдържанието му. Надявам се тази полемика да бъде държавническа, а не предизборна кампания", посочи той пред NOVA NEWS.
Преподавателят по конституционно право коментира и липсата на своевременно официално съобщение от страна на Министерския съвет за взетото решение. Той определи това като комуникационен въпрос в извънредна политическа ситуация. Според него правителството е реагирало бързо и адекватно на развиващия се международен процес.
По повод критиките, че България е сред малкото държави от Европейския съюз, подписали споразумението, доц. Цеков заяви, че подобни оценки са силно повлияни от вътрешнополитическото напрежение. "По-важното е, че България беше част от инициатива на Съединените щати и че българският министър-председател участва в платформа за нов международен диалог. Германия и Франция имат своята полемика с президента Тръмп, но България няма такава, доколкото ми е известно. Към момента няма официално приета обща европейска позиция по този въпрос", подчерта той.
Още по темата
/
Български дипломат за Съвета за мир: Газа някак отпадна, Съветът изглежда ориентиран към решаването и на други конфликти
18:28
Сачева: Присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус
16:57
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Съвета за мир: Очаква се ратификация от парламента
15:44
Още от категорията
/
Караджов ще връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически коли
17:43
Транспортната комисия прие създаването на Национален регистър на индивидуалните електрически превозни средства, включително тротинетките
17:42
Стокообменът между България и Япония нараства с близо 10% през първите 9 месеца на 2025 година
11:43
Румяна Бъчварова за Радев: Има неизвестни около самия проект, но това се поддържа съзнателно, за да се крепи интересът
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.