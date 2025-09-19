ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Бацелова: Няма място за паника
"Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“, поясни пред NOVA NEWS доц. Бацелова.
Тя допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.
Кога да се тестваме и кога да търсим лекар
По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване. "Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.
Лекарска помощ е задължителна за:
♦ пациенти с хронични заболявания или на имуносупресивна терапия;
♦ бременни жени, при които COVID-19 може да протече по-тежко;
♦ всеки, който не се чувства добре, дори да няма рискови фактори.
Западно-нилска треска: единичен случай в България
Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция.
"В България към момента има само един регистриран случай за годината, при 11 за същия период през 2024 г.“, уточни тя, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести.
Тежките случаи обикновено се диагностицират при енцефалит с неясен произход. Симптомите са грипоподобни и започват рязко, което според специалистката трябва да насочи лекарите към изследване за това заболяване, особено в летния и ранноесенния сезон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 12114
|предишна страница [ 1/2019 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: