ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Ангел Кунчев: Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия
©
В една от лабораториите в София, където през последните седмици се отчита засилен поток от пациенти, най-често се правят бързи тестове за грип А и Б и COVID-19, включително комбинирани. Медицинският директор на лабораторията д-р Благовеста Пенчева съобщи, че за последните два месеца броят на тестовете е нараснал осезаемо, като само изследванията за COVID са с над 200 повече спрямо предходния период. По думите ѝ тенденцията е ясна - приблизително всеки трети бърз тест за грип дава положителен резултат.
"Това показва сравнително висока циркулация на вируса“, обясни д-р Пенчева, като уточни, че смесени инфекции почти не се срещат. Аналитичната надеждност на тестовете е висока, като възможната грешка е между 3 и 5 процента - в рамките на приетите медицински стандарти.
Според директора на лабораторията най-подходящият момент за тестване е при първите симптоми на грип - внезапна висока температура, силна отпадналост и мускулни болки.
Доц. Ангел Кунчев определи развитието на грипния сезон като по-скоро благоприятно. По думите му заболеваемостта в страната се повишава, но с по-бавни темпове в сравнение с миналата година. Средната стойност за България към момента е около 150 на 10 хиляди души, макар че в някои области тя значително надхвърля тези нива. Пловдив вече е над 250 на 10 хиляди, а Смолян и Ямбол са сред регионите, за които се очаква да достигнат епидемични стойности.
"Вероятно немалка част от областите изобщо няма да стигнат до обявяване на грипна епидемия“, коментира доц. Кунчев пред NOVA News. Очакванията му са до краят на януари и началото на февруари да бъдат пикът на заболеваемостта, като евентуално застудяване може да ограничи интензитета на разпространение.
Данните от Националния център по заразни и паразитни болести показват, че в момента доминира грип А, по-конкретно щамът H3N2. От около 500 изследвани проби близо 140 са положителни именно за този вирус, докато други респираторни причинители се откриват значително по-рядко. В края на сезона е възможно да се появи и грип B, който понякога води до по-слаба втора вълна.
По отношение на лечението доц. Кунчев подчерта, че при първи симптоми е важно навременното приемане на антивирусни лекарства с доказан ефект. "Няма вещество без горна граница -премине ли се тя, ефектът може да бъде обратен“, посочи главният държавен здравен инспектор във връзка с опасността от предозиране с хранителни добавки.
Още по темата
/
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
17.01
Още от категорията
/
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, защото е добър и хората го търсят
09:26
Експерт човешки ресурси: Има много повече възможности отпреди няколко години за българите, които са взели решение да търсят реализация у нас
09:01
От утре товарният трафик през пунктовете Деве Баир, Делчево и Ново село на територията на РСМ ще бъде преустановен изцяло
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.