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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 10:51 / 08.04.2020Êîìåíòàðè (15)42
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"Íå îòìåíÿéòå ðåçåðâàöèèòå çà ìîðåòî çà þëè è àâãóñò! Íàäåæäèòå ìè ñà, ÷å äîòîãàâà ùå ñå ðàçìèíå, âèæäàìå êàêâî ñå ñëó÷âà âå÷å â Êèòàé". 

Òîâà êàçà ãëàâíèÿò äúðæàâåí çäðàâåí èíñïåêòîð äîö. Àíãåë Êóí÷åâ ïðåä êàìåðàòà íà Plovdiv24.bg. Òîé ñå ñðåùíà ñ îáëàñòíèÿ óïðàâèòåë Äàíè Êàíàçèðåâà, äèðåêòîðà íà ÐÇÈ è ëåêàðèòå îò Ìåäèöèíñêèÿ ùàá.





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Àêî íå õîäÿ íà ìîðå.. ìîæå âèðóñà äà ìå âçåìå ùå ñå îáåçìèñëÿ äà ñúì æèâ..
baionzi
Çäðàâåéòå! Íà 03,08,2019ã. â òåìàòà âè "Áîòåâ ïîâåæäàøå äâà ïúòè ñðåùó Åòúð, íî íå óñïÿ äà ñòèãíå äî ïîáåäà", íÿêàêúâ å âëÿçúë â ìîÿ ïðîôèë è å ïèñàë ñ ìîÿ íèê baionzi. Äàëè ìîæå äà ãî áëîêèðàòå? Áëàãîäàðÿ!
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ê'âî ìóðå ìààààà?!?!? õîðàòà áåç ïàðè îñòàíàõà òîÿ êóôàð çà ìîðå ìè ãîâîðè. äà è*à è áåçìîçú÷íèòå êðåòåíè äà è*à. äà ìó ñå âçèìà äèïëîìàòà íà òîÿ èäèîò âåäíàãà!
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