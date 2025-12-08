ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите
И заяви, че в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада.
Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим. Предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа, каза още той.
Напомни - грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите.
А пикът на грипа се очаква през януари месец.
