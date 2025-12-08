Сподели close
Грипът доминира над Ковид. Процентът на положителните грип проби мина 10% и е очакваният грип е H3N2. Това заяви пред bTV главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

 

И заяви, че в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада.

Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим. Предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа, каза още той.

Напомни - грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите.

А пикът на грипа се очаква през януари месец.