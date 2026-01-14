ЗАРЕЖДАНЕ...
Доц. Ангел Кунчев: България е на прага на грипна епидемия
Освен Варна ръст на заболелите има в областите Силистра и Добрич. Очаква се до края на тази седмица там също да бъдат обявени противоепидемични мерки.
Заболеваемостта е висока също и в регионите Бургас, Ямбол, Хасково, Перник и София област, допълни Кунчев.
Доц. Ангел Кунчев подчерта пред медиите, че всяка година през януари в България има грип и допълни, че отново най-рисковата група остават възрастните хора и тези с хроничните заболявания.
По думите на доц. Кунчев хубавото е, че епидемичната вълна отшумява също толкова бързо, колкото и нараства. Затова очакванията на Кунчев са, че през февруари в повечето от регионите ситуацията ще се нормализира.
"Човек е заразен един ден, преди да получи някакви симптоми", допълни експертът. Два-три дни след това също предава вируса. След това, дори да има кашлица, той вече не може да зарази хората около себе си.
