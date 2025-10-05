ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Александров: Системата, каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза
"Зависи кой както си прецени. Една институция решава, че има, друга решава, че няма“, така доц. Харалан Александров описа парадоксалната ситуация около поста на главния прокурор. Според него съдебната система от години е превърната в "бойно поле на политически батальони“, което е довело до ерозия на институциите и нарастващ хаос. "Изглежда системата, каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза. Налага се да има политическо решение“, коментира той.
Журналистът Бойко Станкушев беше по-категоричен: "Ако четем буквално текста, който регламентира статута на главния прокурор, след като му е изтекъл мандатът, там пише нещо просто - този период е шест месеца“. Той посочи острото разделение в самата съдебна система, където Върховният касационен съд казва едно, а прокурорската колегия - друго. "В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи. Проблемът е на парламента, защото дори да работи съдът, като няма кой да те докара до съда, тоест прокурорът, машината е развалена“, заяви Станкушев.
Според доц. Александров политическият елит не успява да постигне съгласие по ключови приоритети като правосъдието, което създава предпоставки за възхода на нови политически сили. "Най-вероятно мощна антиевропейска, националистическа вълна търси своето лидерство. По силата на това, че всички останали са раздробени, президентът Румен Радев има всички шансове да изсмуче електората на тези партии и да стане лидер на това движение“, прогнозира той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снегът спря тока в множество кюстендилски села
11:03 / 03.10.2025
Разчистени са пътищата към хижите в района на Национален парк "Пирин"
17:04 / 03.10.2025
Истинска зима в планините около Кюстендил
07:56 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: