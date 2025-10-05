Доц. Александров: Системата, каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза

© NOVA Има ли България легитимен главен прокурор? Този въпрос се превърна в поредното бойно поле, което раздели не само политическите партии, но и самата съдебна власт. Докато едни институции твърдят, че мандатът на изпълняващия длъжността е изтекъл, други го подкрепят, създавайки усещане за хаос и ерозия на държавността. В ефира на NOVA журналистът и директор на "Антикорупционния фонд“ Бойко Станкушев и социалният антрополог доц. Харалан Александров коментираха дали разделението на властите вече не е химера и какво следва оттук нататък.



"Зависи кой както си прецени. Една институция решава, че има, друга решава, че няма“, така доц. Харалан Александров описа парадоксалната ситуация около поста на главния прокурор. Според него съдебната система от години е превърната в "бойно поле на политически батальони“, което е довело до ерозия на институциите и нарастващ хаос. "Изглежда системата, каквато я заварваме в момента, няма ресурс да излезе от тази криза. Налага се да има политическо решение“, коментира той.



Журналистът Бойко Станкушев беше по-категоричен: "Ако четем буквално текста, който регламентира статута на главния прокурор, след като му е изтекъл мандатът, там пише нещо просто - този период е шест месеца“. Той посочи острото разделение в самата съдебна система, където Върховният касационен съд казва едно, а прокурорската колегия - друго. "В момента нито един български гражданин не трябва да разчита на това, че съдебната система работи. Проблемът е на парламента, защото дори да работи съдът, като няма кой да те докара до съда, тоест прокурорът, машината е развалена“, заяви Станкушев.



Според доц. Александров политическият елит не успява да постигне съгласие по ключови приоритети като правосъдието, което създава предпоставки за възхода на нови политически сили. "Най-вероятно мощна антиевропейска, националистическа вълна търси своето лидерство. По силата на това, че всички останали са раздробени, президентът Румен Радев има всички шансове да изсмуче електората на тези партии и да стане лидер на това движение“, прогнозира той.