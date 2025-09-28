ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доброто съществува: Трогателна история на човечност
Силвия Маринова, автор на публикацията, разказва, че тя и децата й са претърпели пътнотранспортно произшествие. Докато са чакали пристигането на екип на КАТ, непознат човек им донесъл вода и храна. Жената не споменава името му, което подсказва, че не знае самоличността на човека.
"Искрено искам да Благодаря на човека, който ни донесе вода и брусkети. Слеg kamo buдя, че с децата сме претърпяли ПТП и сме седнали до колатa gokamo чакаме КАТ. Искрено и Сърдечно БЛАГОДАРЯ на този господин. Днеска показахте че има останали Хора със Сърце и Душа. Нека Господ бъде винаги с вас. Бъдете Здрав ... Искрено ви Благодаря и ви прегръщам".
Такива моменти ни напомнят, че човечността е жива и често се проявява там, където най-малко очакваме.
